மீண்டும் பவர் கட் வரலாம்... போய் ஜெனரேட்டர் வாங்குங்க மக்களே! - எச்சரிக்கும் அண்ணாமலை

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் மீண்டும் மின்வெட்டு ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பு இருப்பதால் அனைவரும் ஜெனரேட்டர் வாங்கி வைத்துக்கொள்ள வேண்டும் என பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் "2019 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் எண்ணூர் அனல் மின் நிலைய திட்டம் தொடர்பாக பி.ஜி.ஆர். எனர்ஜி நிறுவனத்திடம் தமிழ்நாடு அரசு மின்வாரியமான டான்ஜெட்கோ ஒப்பந்தம் செய்தது.

ஆனால், அந்த நிறுவனத்திடம் வங்கிக் கணக்கில் போதிய இருப்பு இல்லாததால் ஒப்பந்தம் ரத்து செய்யப்பட்டது. ரூ.355 கோடி இழப்பில் இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் நிறுவனமான பி.ஜி.ஆர். எனர்ஜியிடம் முறைகேடாக ரூ.4,472 கோடி மதிப்பில் மீண்டும் தமிழ்நாடு அரசு ஒப்பந்தம் செய்து இருக்கிறது.

