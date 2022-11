மழை பெய்தாலே மின் தடை? “இன்று எங்குமே பவர் கட் இல்லை.. காரணம் இவர்தான்” - அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : கடந்த காலங்களில் சிறிய மழைக்கே மின் விநியோகம் நிறுத்தப்பட்டது. ஆனால், தற்போது அதுபோன்ற சூழல் இல்லை, இதற்கு முதல்வர் எடுத்த நடவடிக்கையே காரணம் என அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் தொடர் மழையிலும் மின் விநியோகத்தில் எந்த வித பாதிப்பும் ஏற்படவில்லை என மின்சாரத்துறை அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி தெரிவித்துள்ளார்

தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மானக் கழகத்தின் தலைமை அலுவலகத்தில் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி ஆய்வு மேற்கொண்டார்.

English summary

In the past, light rains have caused power supply outrage. However, Minister Senthil Balaji has said that there is no such situation at present and the reason for this is the action taken by Chief Minister Stalin.