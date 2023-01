தமிழ்நாட்டில் குறிப்பிட்ட சில பகுதிகளில் ‘ஜனாதிபதி ஆட்சி’.. குறுக்கே புகுந்து எச்.ராஜா பரபர!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : தமிழ்நாட்டிற்கு ராணுவம் வர யாருடைய அனுமதியும் தேவையில்லை. தமிழ்நாட்டில் முழுமையாக ஜனாதிபதி ஆட்சியை கொண்டு வர வேண்டியது இல்லை. குறிப்பிட்ட பகுதியில் மட்டும் ஜனாதிபதி ஆட்சியை கொண்டு வரலாம் என்று கூறி பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறார் பாஜக மூத்த தலைவர் எச்.ராஜா.

சட்டப்பேரவையில் தமிழ்நாடு ஆளுநர், பாதியிலேயே வெளியேறியது அரசியல் களத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. ஆளுநரை தமிழ்நாடு அரசு அவமரியாதை செய்துவிட்டதாக பாஜக, அதிமுக தலைவர்கள் கூறினாலும், ஆளுநர் உரையை முழுமையாக வாசிக்காமல் தவிர்த்த செயலை திமுக மற்றும் கூட்டணி கட்சிகள் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளன.

இந்நிலையில், தமிழ்நாடு முதல்வரின் செயல்பாட்டைக் கண்டித்துள்ள பாஜக மூத்த தலைவர் எச்.ராஜா, தமிழ்நாட்டின் சில பகுதிகளில் மட்டும் குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சியைக் கொண்டு வரலாம் எனக் கூறியுள்ளார்.

English summary

Senior BJP leader H. Raja has created a sensation by saying that, “There is no need to bring full President's rule in Tamil Nadu. President's rule should be brought only in certain areas”.