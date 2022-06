கொடுங்கையூரில் விசாரணைக் கைதி மரணம்.. மீண்டும் லாக்கப் மரணமா? - போலீஸ் தரப்பில் சொல்வது என்ன?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : சென்னை கொடுங்கையூர் காவல் நிலையத்தில் விசாரணைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்ட ராஜசேகர் என்பவர் உயிரிழந்ததாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

சென்னையில் சமீபத்தில் விக்னேஷ் என்பவர் விசாரணைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்ட நிலையில், போலீஸ் தாக்குதலால் பலியானது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

இந்நிலையில், கொடுங்கையூர் காவல் நிலையத்திற்கு விசாரணைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்ட ராஜசேகர் என்பவர் உயிரிழந்துள்ள சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

Prisoner Rajasekar died at the Kodungaiyur police station. According to the police, he died due to ill health during the police investigation.