நிலமை மாறியுள்ளதால்.. அரசின் நிலைப்பாடும் மாறி உள்ளது.. ஓபிஎஸ்க்கு பிடிஆர் பளீர் பதில்டி

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை : நிலைமைக்கு ஏற்ப வரியில் மாறுதல் செய்யும் உரிமையை மாநில அரசு இழந்து விட்டது. எனவே, நிலமை மாறியுள்ளதால் அரசின் நிலைப்பாடு மாறி உள்ளது. ஆனால், கொள்கை மாறவில்லை. பெட்ரோல், டீசல் விலையில் ஒன்றிய அரசு விதிக்கும் செஸ் வரியை கைவிட்டால் தமிழக அரசு ஜி.எஸ்.டி க்குள் வர தயாராக உள்ளது என பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் கூறினார்.

மதுரை மாநகராட்சி பகுதியில் உள்ள சாலையோர வியாபாரிகளுக்கு தேசிய நகர்ப்புற வாழ்வாதார இயக்கம் சார்பில் 250 புதிய தள்ளு வண்டிகள் வழங்கும் விழா நேற்று நடந்தது. நிதி அமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் வண்டிகளை வியாபாரிகளுக்கு வழங்கினார். இந்நிகழ்வில் மாவட்ட ஆட்சியர் அனீஷ் சேகர், மாநகராட்சி ஆணையர் கார்த்திகேயன் உள்பட பல்வேறு அதிகாரிகள் பங்கேற்றனர்.

பின்னர் அமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவரிடம் "பெட்ரோல், டீசலை ஜி.எஸ்.டியின் கீழ் கொண்டு வரும் நிலைப்பாட்டை திமுக அரசு மாற்றிக்கொண்டதா?" என முன்னாள் நிதியமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் எழுப்பிய கேள்வியை செய்தியாளர்கள் கேட்டனர். அதற்கு பிடிஆர் விளக்கம் அளித்தார்.

English summary

In the case of bringing petrol and diesel prices within the GST limit, the state governments have lost the right to change the tax according to the situation. Therefore, the PTR Palanivel thiyagaragan has retaliated to the OPS that the position of the state has changed as the situation has changed.