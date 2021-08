Chennai

சென்னை: அரசு கட்டிட முறைகேடுகள் குறித்து அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கும் போது, அமைச்சர்களின் மீது நடவடிக்கை எடுக்காமல் இருக்க முடியுமா? இது ஜனநாயக நாடு என்று, நிதியமைச்சர் பி.டி.ஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் அதிரடியாக தெரிவித்தார்.

கட்டுமான முறைகேடு: மாஜி அமைச்சர்களை எப்படி சும்மா விட முடியும்? நடவடிக்கை உறுதி.. பிடிஆர் அதிரடி

மதுரை தானப்ப முதலி தெருவில் உள்ள தனியார் திருமண மண்டபத்தில் சமூக பாதுகாப்பு திட்டத்தின் கீழ் 163 பயனாளிகளுக்கு 16 லட்ச ரூபாய் மதிப்பீட்டில் பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகளை தமிழக நிதியமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் வழங்கினார்.

இந்நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட ஆட்சியர் அனிஷ்சேகர், மாநகராட்சி ஆணையாளர் கார்த்திகேயன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டுள்ளனர்.

When the government takes action against officials over building irregularities, is it possible not to take action against ministers? This is a democratic country, said Finance Minister PTR Palanivel Thiagarajan.