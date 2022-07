வைகோ பிரிஞ்சபோது ஜெயலலிதா என்ன செஞ்சாங்க தெரியுமா? முதல்வருக்கு கோரிக்கை வைத்த புகழேந்தி! என்னவாம்?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுகவிற்குள் கொடநாடு கொலை கொள்ளை வழக்கு தொடர்பாக பல்வேறு கருத்துக்கள் நிலவிவரும் நிலையில், திமுகவில் இருந்து வைகோ பிரிந்தபோது ஜெயலலிதா செய்த காரியத்தை சுட்டிக் காட்டியுள்ள புகழேந்தி முதல்வரும் அதே போல நடந்து கொள்ள வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமைக்கு இணையாக தற்போது ஜெயலலிதா குடியிருந்த பங்களாவான கொடநாடு பங்களாவில் நடந்த கொலை கொள்ளை சம்பவம் குறித்து பல்வேறு சர்ச்சைகள் எழுந்து வருகிறது.

சென்னை போயஸ் கார்டன் பங்களாவிற்கு அடுத்ததாக ஜெயலலிதாவிற்கு மிகவும் பிடித்த இடம் என்றால் அது கோடநாடு பங்களா தான் கடந்த ஆண்டுகளில் முதல்வரின் முகம் அலுவலகம் ஆகவும் கோடநாடு பங்களா செயல்பட்டு இருக்கிறது.

English summary

While there are various opinions within the AIADMK regarding the Koda Nadu murder-robbery case, pugazhendhi has pointed out what Jayalalithaa did when Vaiko split from the DMK and demanded that the same should be done.