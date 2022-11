எதுவுமே சரியில்லை..பொம்மை முதல்வர்..திறமையற்ற அரசு..ஆளுநரிடம் புகார் பட்டியல் வாசித்த பழனிச்சாமி

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: திறமையில்லாத முதல்வர் உள்ளார். காவல்துறையை கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை என்று எதிர்கட்சித்தலைவர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி குற்றம் சாட்டியுள்ளார். உளவுத்துறை முற்றிலும் செயலிழந்து விட்டது என்றும் தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு முற்றிலும் சீர் குலைந்து விட்டது என்று ஆளுநர் ஆர்.என். ரவியை சந்தித்து புகார் அளித்துள்ளார் எடப்பாடி பழனிச்சாமி.

பரபரப்பான அரசியல் சூழ்நிலையில் ஆளுநர் மாளிகையில் ஆர்.என். ரவியை இன்று எடப்பாடி பழனிச்சாமி சந்தித்து பேசினார். ஆளுநரை சந்தித்த பின்னர் அது குறித்து முன்னாள் முதல்வரும் எதிர்கட்சித்தலைவருமான எடப்பாடி பழனிச்சாமி செய்தியாளர்களுக்கு விளக்கம் அளித்தார்.

அப்போது அவர், கனியாமூர் பள்ளி மாணவி மரண வழக்கில் உள்ள மர்மங்கள் குறித்து சரியாக விசாரணை நடைபெற வில்லை என்று கூறினார். உளவுத்துறை முன்னதாகவே மாநில அரசை எச்சரித்து இருந்தால் கலவரம் நடந்திருக்காது என்றும் பள்ளியானது தீக்கிரையாகியிருக்காது. முதல்வர்தான் இதற்கு பொறுப்பேற்க வேண்டும் என்று கூறினார்.

English summary

There is an incompetent chief minister. Opposition leader Edappadi Palaniswami accused the police of not being able to control them. Governor R.N. said that intelligence has completely failed and law and order has completely broken down in Tamil Nadu. Edappadi Palanisami has met Ravi and filed a complaint.