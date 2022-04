10,11,12 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு வினாத்தாள் அறைகளில் சிசிடிவி கட்டாயம் - தேர்வுத்துறை அதிரடி

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: 10,11,12 ஆம் வகுப்பு வினாத்தாள்களை வைக்கும் அறைகளில் சிசிடிவி கேமிரா பொருத்த வேண்டும் என்று தமிழ்நாடு தேர்வுத்துறை தெரிவித்துள்ளது. இரட்டை பூட்டுக்கொண்டு வினாத்தாள் கட்டுகள் இருக்கும் அறைகள் பூட்டப்பட்டிருக்க வேண்டும் எனவும் அரசுத்தேர்வுத்துறை இயக்கவும் அறிவித்துள்ளது.

தமிழகத்தில் 12ஆம் வகுப்புக்கான திருப்புதல் தேர்வு வினாத்தாள்கள் சமூக வலைத்தளங்களில் வெளியாகின. உடனுக்குடன் வேறு கேள்விகள் தயார் செய்யப்பட்டு தேர்வுகள் நடைபெற்றன. இந்த நிலையில் பொதுத் தேர்வு வினாத்தாள் வைக்கும் அறைகளில் மேற்கொள்ள வேண்டிய பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை அரசு தேர்வுத்துறை அறிவித்துள்ளது.

தமிழகத்தில் 10, 11, 12ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு வரும் மே மாதம் இறுதித்தேர்வு நடைபெறவுள்ளது. இதனால் தற்போது பிளஸ்1, பிளஸ் 2 மற்றும் 10 ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு இரண்டாம் திருப்புதல் தேர்வு நடைபெற்று வருகிறது.

English summary

