இல்லாத ஊருக்கு வழி தேடுவதை போல.. இல்லாத கட்சிக்காக ஊர் ஊராக செல்கிறார் ராகுல் காந்தி -குஷ்பு அட்டாக்

சென்னை: மக்கள் எக்கேடு கெட்டாலும் பரவாயில்லை நமக்கு அரசியல் செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணமே காங்கிரஸ் கட்சியின் வீழ்ச்சிக்கு காரணம். கொரோனா கட்டுப்பாடுகளை கூட அரசியலாக்கும் இவர்களுக்கு மக்கள் மீது எந்த ஒரு அக்கறையும் இல்லை என்று காங்கிரஸ் கட்சியை பாஜக தேசிய செயற்குழு உறுப்பினர் குஷ்பு கடுமையாக சாடியுள்ளர். மேலும் பாரத் ஜோடோ யாத்திரையால் எந்த ஒரு பலனும் இல்லை என்றும் குஷ்பு விமர்சித்தார்.

காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் தலைவரும் வயநாடு தொகுதி எம்.பியுமான ராகுல் காந்தி காஷ்மீரில் இருந்து கன்னியாகுமரி வரை இந்திய ஒற்றுமைப்பயணம் என்ற பெயரில் யாத்திரை மேற்கொண்டுள்ளார்.

பாரத் ஜோடோ யாத்திரை என்ற பெயரில் ராகுல் காந்தி மேற்கொண்டு வரும் பாத யாத்திரை 12 மாநிலங்களை கடந்து தற்போது டெல்லிக்கு வந்துள்ளது.

The reason for the downfall of the Congress party is that it doesn't matter if the people do not care. BJP national executive committee member Khushbu has slammed the Congress party saying that they have no concern for the people who are politicizing even the Corona restrictions. Khushpu also criticized Bharat Jodo Yatra as not having any benefit.