விடவே மாட்டோம்.. ராகுல் தான் அடுத்த தலைவர்.. தமிழக காங்கிரஸ் பொதுக்குழுவில் ஏகமனதாக தீர்மானம்!

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவராக ராகுல் காந்தியை தேர்வு செய்ய வேண்டும் என்று தமிழக காங்கிரஸ் கட்சியின் பொதுக்குழு கூட்டத்தில் இன்று ஏகமனதாக தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.

இந்தியாவில் உள்ள பல மாநில மக்களிடம் காங்கிரஸ் கட்சி தனது செல்வாக்கை இழந்து வருகிறது. 2014 நாடாளுமன்ற தேர்தலில் இருந்து காங்கிரஸ் கட்சி பல்வேறு தேர்தலில் பின்னடைவை சந்தித்து வருகிறது.

மேலும் காங்கிரஸ் கட்சியின் உள்ள எம்எல்ஏக்கள் பாஜகவில் இணைவது, மூத்த தலைவர்கள் ராஜினாமா செய்து பிற கட்சிகளில் சேர்வது போன்ற சம்பவங்கள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது.

English summary

A resolution was unanimously passed in the General Committee meeting of the Tamil Nadu Congress Party today that Rahul Gandhi should be chosen as the President of the Congress Party.