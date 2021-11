சென்னை உட்பட தமிழகத்தின் பல மாவட்டங்களில் சாதனை படைத்த மழை அளவு.. கிராப்பை பாருங்க!

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: நவம்பர் மாதத்தில் வழக்கமான மழை அளவைவிட சென்னை உட்பட தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் அதிக அளவுக்கு மழை பெய்துள்ளது.

இது தொடர்பான புள்ளி விவரங்கள் தற்போது வெளியாகி இருக்கின்றன.

வங்கக் கடலில் உருவான காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெற்று நேற்று முன்தினம் மாலை சென்னை அருகே கரையைக் கடந்தது. இதன் எதிரொலியாக காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் கரையை கடப்பதற்கு சில நாட்களுக்கு முன்பு ஆரம்பித்து மொத்தம் ஐந்து நாட்கள் தொடர்ந்து, சென்னை, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், திருவண்ணாமலை, விழுப்புரம், வேலூர், கடலூர், நாகப்பட்டினம், தஞ்சாவூர், பெரம்பலூர், திருச்சி, புதுக்கோட்டை, கன்னியாகுமரி, தென்காசி உள்ளிட்ட பல மாவட்டங்களிலும் தொடர்ந்து மழை பெய்து வந்தது.

இதன் காரணமாக நவம்பர் மாதத்தில் வழக்கமாக பதிவாகும் மழை அளவை விடவும் தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களிலும் அதிக அளவுக்கு மழை பதிவாகியுள்ளது.

