தென்தமிழகத்தில் வெளுத்து வாங்கப்போகும் மழை...4 நாட்களுக்கு நீடிக்குமாம் - சென்னை வெயில்தான்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தென் தமிழக கடலோர பகுதிகளின் மேல் நிலவும் வளி மண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி மற்றும் வெப்ப சலனம் காரணமாக இன்றைய தினம் தென் தமிழகம் மற்றும் மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையோர மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது.

தமிழகத்தில் கோடைகாலம் தொடங்குவதற்கு முன்பே வெயில் கொளுத்தத் தொடங்கியுள்ளது. கடந்த மாதத்தில் இருந்தே வெயில் அதிகமாக காணப்படுகிறது. தமிழகத்தில் சில இடங்களில் வெயில் 100 டிகிரியை தாண்டி கொளுத்த தொடங்கிவிட்டது.

வேலூரில் ஏற்கனவே அதிகபட்சமாக 103.3 டிகிரி வெயில் பதிவாகியுள்ளது. ஈரோட்டில் நேற்று 103.2 டிகிரியும், திருத்தணியில் 102 டிகிரியாகவும் வெயில் கொளுத்தியது. அதேபோல் திருச்சி, கரூர் ஆகிய இடங்களில் வெயில் ஏற்கனவே 100 டிகிரியை தாண்டிவிட்டது. சென்னையிலும் வெயில் அதிகமாக கொளுத்துகிறது.

ஆங்காங்கே மழையும் பெய்கிறது. கடந்த 24 மணி நேரத்தில் ராதாபுரத்தில் 6 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. நிலக்கோட்டை, சூரலக்கோடு, வால்பாறையில் தலா 5 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. நீலகிரி, கன்னியாகுமரி, கோவை மாவட்டங்களில் 2 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. ஒட்டன்சத்திரம் விருதுநகர், வத்திராயிருப்பு நாங்குநேரியில் தலா 1 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது.

English summary

Today Weather Report April 19th 2022( இன்றைய வானிலை அறிக்கை ஏப்ரல் 19,2022) The Meteorological Department has forecast heavy rains in the southern Tamil Nadu and Western Ghats districts today due to atmospheric downward circulation and heat wave prevailing over the coastal areas of South Tamil Nadu.