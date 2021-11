மக்களே உஷார்.. அடுத்த 3 மணி நேரங்களுக்கு இந்த மாவட்டங்களில் இடியுடன் மழை வெளுக்கும்: வானிலை மையம்

Chennai

சென்னை: தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்கள், புதுச்சேரி பகுதிகளில் அடுத்த 3 மணி நேரத்திற்கு இடியுடன் கூடிய மழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரம் அடைந்துள்ள நிலையில், கன்னியாகுமரி முதல் சென்னை வரை தமிழகத்தில் பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது.

சில இடங்களில் மழை மிகவும் அதிகமாக பதிவாகி வருகிறது.

இது தொடர்பாக வானிலை ஆய்வு மையம் இன்று காலை வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் கூறியுள்ளதை பாருங்கள்:

The Chennai Meteorological Department has forecast thundershowers in various parts of Tamil Nadu and Puducherry for the next three hours.