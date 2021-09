ரேஷன் கடையில் பொருள் வாங்க போறீங்களா.. மகிழ்ச்சியான செய்தி.. தமிழக அரசு அதிரடி உத்தரவு

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை : ரேஷனில் பொருள் வாங்க வரும் பொதுமக்களை அலைக்கழித்தால் கடும் நடவடிக்கை என தமிழக அரசு ரேஷன் கடை ஊழியர்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

நியாய விலைக்கடைகளுக்குச்‌ செல்ல இயலாத முதியோர்கள்‌, மாற்றுத்திறனாளிகள்‌ மற்றும்‌ இதர நபர்களுக்கு பதில்‌, அவரால்‌ அத்தாட்சி செய்யப்பட்ட நபருக்கு உணவுப்‌ பொருட்கள்‌ வழங்காமல் இழுத்தடிப்பதாக புகார்கள் எழுந்தது. இதனால் முதியோர்கள்‌, மாற்றுத்திறனாளிகள்‌ கடும் அவதிப்படும் நிலை உருவாகி உள்ளது.

இந்நிலையில் தமிழ்நாடு அரசு உணவு பொருள் வழங்கல் மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்புத்துறை ஆணையர் சுற்றறிக்கையில் தமிழகத்தில் ஒரே நாடு ஒரே குடும்ப அட்டை திட்டம், மத்திய அரசு அறிமுகப்படுத்தியபின் விரல் ரேகை சரிபார்ப்பு முறையில் நியாயவிலைக் கடைகளில் இன்றியாமையாப் பண்டங்கள் விநியோகம் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.

குவிந்த ரேஷன் கார்டுகள்.. இவர்களுக்கு ரூ.1000 உரிமைத்தொகை தருவதில் சிக்கலா?.. அரசின் முடிவு என்ன?

English summary

The Tamil Nadu government has warned the ration shop employees that severe action will be taken if they disturb the public who come to buy ration commodities.