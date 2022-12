ஸ்கூல் பசங்க நாக்கில் “கூல் லிப்”.. அன்றே சொன்ன எடப்பாடி! பதிலளிப்பாரா ஸ்டாலின் - ஆர்பி உதயகுமார்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் போதை பொருள் தங்கு தடையின்றி நடமாடுவதை கட்டுப்படுத்திட விடியா திமுக அரசு முன்வருமா? என்று கேள்வி எழுப்பி இருக்கும் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார், பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளை, கல்வி நிலையங்களுக்கு அனுப்புவதற்கே அஞ்சும் நிலை ஏற்பட்டு இருப்பதாக தெரிவித்து உள்ளார்.

இதுகுறித்து தெரிவித்து உள்ள தமிழ்நாடு எதிர்க்கட்சித் துணைத் தலைவர் ஆர்.பி.உதயகுமார், "தாய்த் தமிழ்நாட்டில் இன்றைக்கு நாம் எண்ணிப் பார்க்கிறோம், பல்வேறு சம்பவங்கள் நம்மை பேரதிர்ச்சிக்கு உள்ளாக்கி இருக்கிறது.

அதில் தென்காசி அருகே பாவூர்சத்திரத்தில் ஒரு சிறுவனுக்கு கூல் லிப் என்ற பாக்கு போன்ற நாக்கின் அடியில் வைத்துக் கொள்ளக்கூடிய போதை பொருட்களை, 16 வயதுக்குட்பட்ட மூன்று சிறுவர்கள் கொடுத்து அதை வீடியோ மூலம் வெளிவந்தது அதிர்ச்சிக்குள்ளாகியுள்ளது.

English summary

Will the DMK government come forward to control the movement of drugs in Tamil Nadu? Former AIADMK Minister RB Udayakumar, who is questioning that, has said that parents are afraid to send their children to educational institutions.