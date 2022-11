இரவோடு இரவாக இறங்கிய ரெடிமேட் கால்வாய்.. சாலைகளில் மழைநீரை அகற்றும் பணிகள் தீவிரம்! அதென்ன Precast?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : சென்னை கோயம்பேடு - வடபழனி சாலையில் தேங்கி நின்ற மழைநீரை மோட்டார் மூலம் வெளியேற்றும் முயற்சிகளில் பெரிய பலன் கிட்டாத நிலையில், ரெடிமேட் கால்வாய்கள் அமைக்கப்பட்டு தண்ணீர் வெளியேற்றப்பட்டது.

கனமழையால் சாலையில் தேங்கிய தண்ணீரை இரவோடு இரவாக அகற்ற முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்ட நிலையில், 'ப்ரீகாஸ்ட்' எனப்படும் ரெடிமேட் கால்வாய்கள் கொண்டு வரப்பட்டு, சாலைகளின் நடுவே தோண்டப்பட்டு, கால்வாயை பொருத்தும் பணிகள் நடைபெற்றன.

மழைநீர் வடிகால் பணிகள் முழுமையாக முடிவதற்குள் பருவமழை தீவிரமடைந்ததால், மழைநீர் தேங்கியுள்ள பகுதிகளில் அதை அகற்ற ரெடிமேட் கால்வாய்கள் அமைக்கப்பட்டு வருகின்றன.

இன்று இந்த பகுதியெல்லாம் ஹாட்ஸ்பாட்.. நாளை முதல் தென் தமிழகத்திற்கு அதிக மழை! சென்னை ரெயின்ஸ் அலர்ட்

English summary

As Chennai Koyambedu-Vadapalani road is stagnant by rain water, ready-made canals were constructed and the water was removed. Ready-made canals known as 'precast' were brought in, dug between the roads and the canal laid.