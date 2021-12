எந்த பேரிடரையும் எதிர்கொள்ளத் தயார்... உடனே திட்ட அறிக்கை தயார் செய்யுங்கள் - முதல்வர் ஸ்டாலின்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தமிழகத்தில் வரலாறு காணாத மழை பெய்த போதிலும் பாதிப்பு என்பது குறைவாகவே ஏற்பட்டுள்ளது . இன்னொரு முறை இத்தகைய மழை பாதிப்பு ஏற்படாமல் தடுக்க வேண்டியது அவசியம் என்று முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார். வெள்ளநீர் தேங்காமல் தடுக்கும் வகையிலான திட்ட அறிக்கையை உடனே தயார் செய்ய வேண்டும் எனவும் ஓய்வு பெற்ற ஐஏஎஸ் அதிகாரி திருப்புகழ் தலைமையிலான குழுவினருக்கு முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.

தமிழகத்தில் திமுக அரசு ஆட்சிப் பொறுப்பு ஏற்ற போது கொரோனா வைரஸ் உச்சத்தில் இருந்தது. இதனால் முழு ஊரடங்கு தமிழ்நாட்டில் அமல்படுத்தப்பட்டது. இதையடுத்து கடும் கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்ட நிலையில், தற்போது தமிழகத்தில் நாளுக்கு நாள் கொரோனா பாதிப்பு குறைந்து வருகிறது.

அதேசமயம் சமீபத்தில் பெய்த மழையால் , சென்னை உள்ளிட்ட பல நகரங்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டது.

பருவமழையால் சென்னை, செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் மழை காரணமாக பல்வேறு பாதிப்புகள் ஏற்பட்டுள்ளது. அது மட்டுமல்லாமல், அணைகள் நிரம்பி நீர் வெளியேற்றப்பகிறது.

English summary

Despite the unprecedented rains in Tamil Nadu, the damage has been minimal. Chief Minister MK Stalin has said that it is necessary to prevent another such rain.