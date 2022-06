ஒருபக்கம் ஓபிஎஸ், இன்னொரு பக்கம் இபிஎஸ்..! தூக்கியெறியும் தொண்டர்கள்! போட்டோ உடைப்பு! தடதட அதிமுக..!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை விவகாரம் உச்சத்தில் இருக்கும் நிலையில் ஒருபுறம் ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர்கள் எடப்பாடி பழனிச்சாமியின் புகைப்படங்களையும், மற்றொருபுறம் எடப்பாடி பழனிச்சாமியின் ஆதரவாளர்கள் ஓபிஎஸ் படங்களையும் அகற்றி வருகின்றனர்.

பெரும் சர்ச்சைக்கு மத்தியில் அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டம் இன்று நடைபெற்ற நிலையில், இதில் நிகழ்ச்சி நிரலில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்த 23 தீர்மானங்களை தவிர்த்து புதிய தீர்மானங்களை நிறைவேற்ற நீதிமன்றம் தடை விதித்ததை தொடர்ந்து ஒற்றை தலைமை தீர்மானத்தை நிறைவேற்ற முடியாத நிலை ஏற்பட்டது.''

இதனால் இன்றைய பொதுக்குழுவில் 23 தீர்மானங்களில் சிலவற்றை மட்டும் நிறைவேற்றி மீண்டும் பொதுக்குழுவை நடத்த எடப்பாடி தலைமையிலான தரப்பு திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியானது.

At the height of the AIADMK's single leadership issue, OPS supporters are removing photos of Edappadi Palanichamy on the one hand and supporters of Edappadi Palanichamy on the other.