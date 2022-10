அண்ணாமலையின் அடுத்தமூவ்.. பாஜகவில் உதயமான 13 புதிய மாவட்டங்கள்.. தலைவர்கள் நியமனம்..வெளியான பட்டியல்

Chennai

சென்னை: 2024 நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு தயாராகும் வகையில் தமிழக பாஜக சார்பில் 6 மாவட்டங்கள் மறுசீரமைக்கப்பட்டு 13 மாவட்டங்களாக அறிவிக்கப்பட்டு தலைவர்கள் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளனர். இதற்கான அறிவிப்பை மாநில பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை இன்று வெளியிட்டுள்ளார்.

தமிழகத்தில் பாஜகவை செல்வாக்கை உயர்த்தி கால் ஊன்ற தொடர்ந்து செயல்பட்டு வருகிறார். இதற்கான நடவடிக்கைகளில் பாஜக மேலிடம், பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை உள்பட பிற நிர்வாகிகள் தீவிரமாக களப்பணி ஆற்றி வருகின்றனர்.

குறிப்பாக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை தொடர்ச்சியாக ஆளும் திமுக அரசை விமர்சனம் செய்து வருகிறார். அதிமுக பிளவுப்பட்டு உள்ள நிலையில் பிரதான எதிர்க்கட்சி போல் பாஜக செயல்பட்டு வருகிறது.

In order to prepare for the 2024 parliamentary elections, 6 districts have been reorganized and 13 new districts have been announced and leaders have been appointed by the Tamil Nadu BJP. State BJP President Annamalai announced this today.