ராணி எலிசபத்தே போய்ட்டாங்க.. இப்பயாவது கொடுங்களேன்! இங்கிலாந்திடம் கோரிக்கை வைக்கும் நெட்டிசன்கள்!

oi-Rajkumar R

சென்னை : இங்கிலாந்தின் மிக நீண்ட காலமாக அதிகாரத்தை தனது கைக்குள் வைத்திருந்த இரண்டாவது எலிசபெத் மகாராணி உயிரிழந்த நிலையில் இந்தியாவிலிருந்து எடுத்துச் செல்லப்பட்ட கோஹினூர் வைரத்தை இப்போதாவது ஒப்படைக்க வேண்டும் என சமூக வலைதளங்களில் நெட்டிசன்கள் இங்கிலாந்து அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர்.

உலக அளவில் மிக நீண்ட காலம் ஆட்சி நடத்தி சாதனை படைத்தவரான ராணி இரண்டாம் எலிசபெத் மறைவடைந்து இருக்கிறார்.

1952ஆம் ஆண்டு முதல் 2022ஆம் ஆண்டு வரை என சுமார் 70 ஆண்டுகள் 200 நாட்கள் என இங்கிலாந்து அவரது கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இருந்தது உலக அளவில் மிகப் பெரிய சாதனைதான்.

English summary

Netizens on social media are demanding the British government to immediately hand over the Kohinoor diamond, which was taken from India after the death of Queen Elizabeth II, who held the power for the longest time in her hands.