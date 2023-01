"அது" மட்டும் நடந்தால் செக்ஸ் ஆர்வம் குறைந்துவிடுமா? ஆய்வுகள் என்ன சொல்கிறது? ஆண்களே உஷார்!

Chennai

oi-Halley Karthik

சென்னை: வயதானால் மனிதர்களின் பாலியல் செயல்பாடுகள் மற்றும் ஈடுபாடுகள் குறையும் என்று பலரும் சொல்வதை கேள்விப்பட்டிருப்போம். ஆனால், ஒயின் போல மனிதர்களின் வாழ்விலும் நாட்கள் செல்ல செல்ல பாலியல் ஈடுபாடு மற்றும் ஆர்வம் அதிகரிக்கும் என்று ஆய்வாளர்கள் கூறுகின்றனர்.

ஆண்களை பொறுத்த அளவில் 20 வயதிற்குள் அவர்கள் அதிக பாலியல் செயல்பாடுகளில் ஈடுபடுவார்கள். அதன் பின்னர் உடலுறவில் இருக்கும் ஆபத்துகள் மற்றும் அது சார்ந்த பிரச்னைகள் குறித்த கவலைகள் அதிகமாகும். எனவே அவர்கள் செக்ஸில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நாட்டத்தை இழக்க தொடங்குவார்கள். ஆனால், இவர்களின் ஆர்வம் குறைந்துவிட்டது என்பது இதன் அர்த்தமல்ல என்று மருத்துவர்கள் கூறுகின்றனர்.

இருப்பினும் வயதாக ஆக ஆண்களுக்கு விறைப்புத் தன்மை தொடங்கி பல்வேறு பிரச்னைகள் உருவாகும். இறுதியில் அதிக வயதில் குறைந்த செக்ஸ் மற்றும் அதிக பாலியல் பிரச்னைகளில் அவர்கள் சிக்கிக்கொள்வார்கள் என்கிறது ஆய்வு முடிவுகள். ஆனால் உடல் ஒத்துழைக்காவிட்டாலும் மனம் தன் போக்கில் போய்க்கொண்டேதான் இருக்கும். இதனால் உடலும் விரைவில் பழையபடி திரும்பும். இது குறித்து வெளிவந்துள்ள ஆய்வில் சொல்லப்பட்டுள்ளதாவது,

பெண் காவலருக்கு பாலியல் தொல்லை.. திமுகவினரை கைது செய்க.. கொந்தளித்த அண்ணாமலை.. ஆதரவாக வந்த குஷ்பு!

English summary

We have heard many people say that as people get older, their sexual activity and involvement decreases. But researchers say that like wine, sexual involvement and interest increases as the days go by in a person's life.