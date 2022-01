ஏழை மக்களும் எளிதில் வீடு கட்டலாம்...ஒரு யூனிட் மணலின் விலை ரூ.1000 - தமிழக அரசு அதிரடி

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: ஒரு யூனிட் ஆற்று மணலின் அடிப்படை விலையை ரூ.1000 ஆக நிர்ணயம் செய்து தமிழக அரசு அரசாணை வெளியீடு செய்துள்ளது. ஆன்லைனில் முன்பதிவு செய்தும் ஆற்று மணல் பெறலாம் எனவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதிக விற்பனைக்கு ஆற்றுமணல் விற்கப்படுவதாக புகார் எழுந்த நிலையில் தமிழக அரசு ஆற்று மணலின் அடிப்படை விலையை நிர்ணயித்து அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது.

ஆற்றுமணலை பெற இணையதளத்தில் விண்ணப்பித்து தொகையும் செலுத்தி பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்று நீர்வளத்துறை அமைச்சர் துரைமுருகன் நேற்றைய தினம் அறிக்கை வெளியிட்டிருந்தார்.

English summary

River sand 1 unit rs 1000 fixed: ( ஆற்று மணல் 1 யூனிட் ரூ. 1000) The price of a unit of river sand is Rs. 1000 has been fixed by the Government of Tamil Nadu. It has also been said that river sand sales will be monitored by CCTV 24 hours a day to prevent abuse. The government has taken this step as the quarries have been tendered and the sand has been sold at a higher price.