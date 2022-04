அயர்ன் லெக் டூ கோல்டன் லக்.. சட்டென மாறிய ரோஜாவின் பயணம்.. இனி சினிமாவுக்கு நோ!

Chennai

சென்னை: அமைச்சராக பதவியேற்ற நான் இனி சினிமாவிலோ, தொலைகாட்சி தொடர்களிலோ நடிக்க மாட்டேன் என நகரி எம்எல்ஏவும் சுற்றுலாத் துறை அமைச்சருமான நடிகை ரோஜா தெரிவித்துள்ளார்.

ரஜினிகாந்த், சிரஞ்சீவி, பாலகிருஷ்ணா, மம்மூட்டி என முன்னணி நடிகர்களுடன் ஜோடியாத நடித்தவர் ரோஜா. இவர் பிஸியாக படங்களில் நடித்து பெரும் உச்சத்தை பெற்றவர்.

தெலுங்கு தேசம் கட்சியில் இணைந்து முதலில் சிவப்பு கம்பள வரவேற்பு ரோஜாவுக்கு கொடுக்கப்பட்டது. இதையடுத்து இரு சட்டசபை தேர்தல்களில் தோல்வி அடைந்த நிலையில் அவருக்கான மவுசு குறைந்தது.

English summary

Actress and Minister Roja says that Hereafter she wont act in cinemas and serials as her responsibility is more.