கருணாநிதி முதல் கையெழுத்து போட்ட திட்டமாச்சே.. ரூ.4508 கோடி வழங்கிய ஸ்டாலின் அரசு! விவசாயிகள் ஹேப்பி

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: விவசாயிகளுக்கு இலவச மின்சாரம் தொடர்ந்து வழங்க ரூ.4508 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என்று, வேளாண் பட்ஜெட் உரையில் அமைச்சர் எம்.ஆர்.கே.பன்னீர்செல்வம் தெரிவித்துள்ளார்.

விவசாயிகளுக்கு இலவச மின்சாரம் தொடர்ந்து வழங்கப்படுமா என்ற சந்தேகங்களை மத்திய அரசின் மானிய குறைப்பு தொடர்பான நடவடிக்கைகள் ஏற்படுத்தியிருந்தன.

விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்படும் இலவச மின் இணைப்புக்கு மீட்டர் பொருத்த வேண்டும் என்ற யோசனைகள் சந்தேகங்களை அதிகரித்து வந்தன.

English summary

Rs 4,508 crore will be allocated to provide free electricity to farmers, which was started by then CM Karunanidhi, Agriculture Minister MRK Panneerselvam said in his budget speech.