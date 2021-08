சென்னை அருகே ரூ.7 கோடி மதிப்புள்ள போதை மாத்திரைகள் பிடிபட்டது

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: சென்னை அருகே ரூ.7 கோடி மதிப்புள்ள 8 கிலோ போதை மாத்திரைகளை போதை பொருள் கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு அதிகாரிகள் பிடித்துள்ளனர். மியான்மரில் இருந்து கடத்திவரப்பட்ட மெத்தாம்பேட்டமைன் என்ற அந்த போதை மாத்திரைகள் மிகவும் ஆபத்தானவை ஆகும். இந்த சம்பவம் தொடர்பாக 3 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

சென்னை போதை பொருள் கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு அதிகாரிகள் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், ஞ 24.08.2021 அன்று சென்னை போதை பொருள் கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு மண்டல அலுவலகத்திற்கு போதை மாத்திரை கடத்தி வரப்படுவதாக ஒரு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது.

70ஆண்டுகள் காங்கிரஸ் சேர்த்த சொத்துகளை 7 ஆண்டுகளில் விற்க முனைகிறார் பிரதமர்: பா சிதம்பரம் விமர்சனம்

இதையடுத்து ரகசிய தகவலின் படி சென்னையில் வாகன சோதனை நடத்திய போதை பொருள் கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு அதிகாரிகள் , சென்னை கர்னோடியா சுங்கச்சாவடி அருகே ஒரு கனரக வாகனத்தை மறித்து சோதனை நடத்தினர்.

English summary

NCB Chennai bursts a drug syndicate, trafficking Methamphetamine from Indo- Myanmar Border area to Chennai.- 03 drug traffickers apprehended along with seizure of 08 kg ofMethamphetamine and a truck. - The contraband was meant for supply in Chennai city.