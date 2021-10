Local body poll live: திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் காலை 9 மணி வரை 8.16% வாக்குகள் பதிவு

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: ஊரக உள்ளாட்சித் தேர்தலில் முதல் கட்ட வாக்குப் பதிவு காலை 7 மணி முதல் நடைபெற்று வருகிறது. திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் காலை 9 மணி வரை 8.16% வாக்குகள் பதிவாகி உள்லன.

English summary

local body poll first phase election for 9 districts in Tamil Nadu from 7 am to 6 pm today. The second phase of the polls will be held on October 9, Saturday.