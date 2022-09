தனிக் கட்சி நடத்துனது போதும்! பாஜகவில் சேரும் சரத்குமார்? உண்மையா தலைவரே! பாஜக தலைவர் சொன்ன பதில்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : நடிகரும் சமத்துவ மக்கள் கட்சி நிறுவனர் தலைவருமான சரத்குமார் பாஜகவில் சேர இருப்பதாக கடந்த சில நாட்களாகவே யூகங்கள் பரவி வரும் நிலையில், அது குறித்து பாஜகவின் முக்கிய தலைவர்களில் ஒருவரான கரு நாகராஜன் விளக்கம் அளித்திருக்கிறார்.

சமத்துவ மக்கள் கட்சியை பொருத்தவரையில் தொய்வடையவில்லை. தேர்தலில் போட்டியிடுவதால் தங்கள் கையில் இருக்கும் பணத்தையும் இழக்க நேரிடும் என்பதால் கட்சி நிர்வாகிகள் தயங்குவதாகவும். இருப்பினும் மக்கள் பணி சிறப்பாக நடைபெற்று வருகிறது என கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னர் தான் அளித்த பேட்டியில் கூறியிருந்தார் சரத்குமார்.

உண்மையிலேயே அவர் கூறியது போல் தான் சமத்துவ மக்கள் கட்சியில் நடந்து வருகிறது. நகர்ப்புற மற்றும் ஊரக உள்ளாட்சித் தேர்தலில் வெற்றி தோல்வி என்றால் என்ன என்பது குறித்து சோதித்துப் பார்க்கக்கூட அவரது கட்சி ஆதரவாளர்கள் பெரிய அளவில் போட்டியிடவில்லை.

English summary

While speculations have been rife for the past few days that actor and Samathuva makkal katchi founder leader Sarathkumar is in the BJP, Karu Nagarajan, one of the prominent leaders of the BJP, has clarified the matter.