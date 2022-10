“சமூக வலைதளங்கள் அன்றைக்கு இருந்திருந்தால் நான் இன்று முதலமைச்சர்” - சரத்குமார் பரபர பேச்சு!

Chennai

சென்னை : சமூக வலைதளங்கள் மட்டும் அப்போதே இருந்திருந்தால் நான் இன்றைக்கு முதலமைச்சராக இருந்திருப்பேன் என்று சமத்துவ மக்கள் கட்சியின் நிறுவன தலைவர் சரத்குமார் பேசியுள்ளார்.

சென்னையில் சமத்துவ மக்கள் கட்சி சார்பில் நலிந்தோர்க்கு நலத்திட்ட உதவிகள் மற்றும் கட்சியினருக்கு தீபாவளி பரிசுகளை சரத்குமார் வழங்கினார்.

இந்தக் கூட்டத்தில் பேசிய சமக தலைவர் சரத்குமார், இன்னும் 15 நாட்களில் மிகப்பெரிய அறிவிப்பு ஒன்றை வெளியிட உள்ளதாக அறிவித்துள்ளார்.

Samathuva Makkal Katchi leader Sarathkumar has said that if social media had existed then, I would have been the Chief Minister today. Sarathkumar also said that he will make a big announcement in 15 days.