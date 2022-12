திமுக ஆட்சி சூப்பர்! மக்கள் அழைத்தால் நான் அரசியலுக்கு வருவேன்! லெஜெண்ட் சரவணன் பளிச்!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: திமுக ஆட்சி சிறப்பாக உள்ளதாகவும் மக்கள் அழைத்தால் தாம் அரசியலுக்கு வருவேன் எனவும் தொழிலதிபர் லெஜெண்ட் சரவணன் தெரிவித்துள்ளார்.

தனது அரசியல் வருகை குறித்து மக்களுக்கும், மகேசனுக்கும் தான் தெரியும் எனவும் அவர் பொடி வைத்துப் பேசியிருக்கிறார்.

லெஜெண்ட் சரவணன் பேசுவதை வைத்து பார்த்தால் விரைவில் அவர் அரசியலில் கால் தடம் பதிக்கலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

English summary

Businessman Legend Saravanan has said that the DMK regime is good and he will join politics if people call him.