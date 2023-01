சின்னம்மா வர்றாங்களா? ஓபிஎஸ் டீமில் துண்டு போட்டு வைக்கும் எடப்பாடி & கோ? என்னங்க இப்படி ஆயிருச்சு!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுகவில் ஓபிஎஸ் இபிஎஸ் இடையேயான அதிகார மோதலில் சசிகலாவின் வருகை திடீர் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. குறிப்பாக எம்ஜிஆர் பிறந்த நாளான நேற்று அவர் அளித்த பேட்டி பல கேள்விகளை எழுப்பி இருப்பதோடு சில முன்னாள் அமைச்சர்களை குழப்பத்தில் ஆழ்த்தி இருக்கிறது.

அதிமுகவில் ஓபிஎஸ் இபிஎஸ் இடையிலான அதிகார மோதல் இடையில் தினகரனின் வருகையால் மூன்றாக கருதப்பட்டது. ஆனால் அனைவருக்கும் முன்னதாகவே நான்தான் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் என சசிகலா நடராஜன் போர்க்கொடி தூக்கி வந்தார்.

முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா முதல்வராகவும் அதிமுக பொதுச்செயலாளராகவும் இருந்த போதே அதிமுகவின் அனைத்து அதிகார மட்டங்களிலும் ஜெயலலிதாவுக்கு அடுத்து ஏன் ஜெயலலிதாவின் மனசாட்சியாகவே சசிகலா தான் இருந்தார் என கூறப்படுவதும் உண்டு.

கொடியில கை வச்சிட்டாங்க.. எடப்பாடி அணியினருக்கு எதிராக திரண்டு வந்த அமமுக.. ஓபிஎஸ் டீம் 'கப்சிப்’!

English summary

Sasikala's arrival has created a sudden stir in the power struggle between OPS and EPS in the AIADMK. Especially the interview he gave yesterday on MGR's birthday has raised many questions and confused some former ministers.