சசிகலா நடிப்புக்கு ஆஸ்கார் தரலாம்... தமிழக மக்கள் விருது தரமாட்டார்கள் - ஜெயக்குமார்

சென்னை: சசிகலாவின் நடிப்பிற்கு ஆஸ்கார் விருது கொடுக்கலாம் என்றும் தமிழக மக்கள் விருது எதுவும் கொடுக்கப்போவதில்லை என்றும் முன்னாள் அமைச்சரும் அதிமுக வழிகாட்டுதல் குழு உறுப்பினருமான ஜெயக்குமார் கூறியுள்ளார். ஜெயலலிதா நினைவிடத்தில் இன்று சசிகலா கண்ணீர் மல்க அஞ்சலி செலுத்தியுள்ளதை ஜெயக்குமார் விமர்சித்துள்ளார்.

அதிமுக பொன்விழா கொண்டாட்டங்கள் நடைபெற உள்ள நிலையில் தனது அடுத்த ஆட்டத்தை ஆரம்பித்துள்ளார் சசிகலா. அதிமுக கொடி கட்டிய காரில் ஜெயலலிதா நினைவிடத்திற்கு வந்த சசிகலாவிற்கு பல்லாயிரக்கணக்கான தொண்டர்கள் உணர்ச்சிப் பொங்க வரவேற்பு அளித்தனர். சின்னம்மா வாழ்க என்ற முழக்கமிட்டனர்.

தொண்டர்கள் கூட்டத்திற்கு நடுவே வந்து ஜெயலலிதா நினைவிடத்தில் கண்ணீர் மல்க அஞ்சலி செலுத்தினார் சசிகலா. அப்போது ஏராளமான தொண்டர்கள் அவரை நெகிழ்ச்சியுடன் பார்த்துக்கொண்டிருந்தனர்.

Former AIADMK minister Jayakumar has said that an Oscar could be given for Sasikala's performance and no award would be given by Tamil Nadu people. Jayakumar has criticized Sasikala for paying homage at the Jayalalithaa memorial today.