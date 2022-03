2 ஜாதிகள்.. அதிமுகவில் தகிக்கும் மோதல்.. தலைக்கு ஏறிய "பிரஷர்".. தனி கட்சி தொடங்குகிறாரா எடப்பாடி?

Chennai

சென்னை: அதிமுகவில் இரண்டு ஜாதி பிரிவினர் இடையே கடும் பிளவு ஏற்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வருகின்றன.

நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் தோல்வியை தொடர்ந்து சசிகலாவிற்கு ஆதரவாக அதிமுக நிர்வாகிகள் பேச தொடங்கி உள்ளனர். தலைமை சரியில்லை. வேறு ஒரு நல்ல தலைமை இருந்தால் அதிமுக இவ்வளவு மோசமான தோல்வியை சந்தித்து இருக்காது. நிர்வாகிகள், தொண்டர்கள் பலரும் சோர்வடைந்துவிட்டனர் என்று கட்சிக்கு உள்ளேயே எதிர்ப்பு குரல்கள் அதிகரிக்க தொடங்கி உள்ளன.

தென் மாவட்டங்களில் இது அதிகம் கேட்க தொடங்கி உள்ளது. சசிகலாவும் இதை பயன்படுத்திக்கொண்டு திருச்செந்தூருக்கு சென்று ஆன்மீக பூஜையில் ஈடுபட்டு இருக்கிறார். அதோடு தேனி அதிமுகவிலும் சசிகலாவிற்கு ஆதரவாக தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.

English summary

Sasikala may get more support from AIADMK members as OPS supports her secretly: What Edappadi Palanisamy will do?