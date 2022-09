டார்கெட் பிக்ஸ்ட்! எடப்பாடிக்கு டீம்க்கு தேதி குறித்த சசிகலா? ஓடி வந்த வைத்தியலிங்கம்! ‘அங்க’ தான்.!

Chennai

சென்னை : அதிமுகவில் எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு எதிராக சசிகலா ஓ.பன்னீர்செல்வம் தரப்பு இணைவது உறுதியாகி உள்ள நிலையில் கொங்கு மண்டலத்தில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஆதரவாளர்கள் சிலருடன் பேச்சுவார்த்தை சுமூகமாக நிறைவடைந்து இருப்பதாகவும் விரைவில் கொங்கு மண்டலத்தில் நடைபெற இருக்கும் மாநாட்டில் இணைப்பு விழா பிரம்மாண்டமாக இருக்கும் என்கின்றனர் சசிகலா தரப்பு நிர்வாகிகள்.

புலி வருகிறது கதையாக ஒரு வழியாக சசிகலாவும் ஓ.பன்னீர்செல்வமும் எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு எதிராக இணைந்து செயல்படுவது உறுதியாகி இருக்கிறது. அதற்கான முன்னேற்பாடு தான் நேற்று வைத்திலிங்கம் சசிகலாவை சந்தித்தது.

பொதுக்குழு நீதிமன்ற வழக்கு சசிகலாவின் புரட்சி பயணம் உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணங்களால் ஓ.பன்னீர்செல்வம் சசிகலா சந்திப்பு நிகழ்சியானது தாமதமாகிக் கொண்டே போன நிலையில் தற்போது விரைவில் அவர்கள் சந்திப்பது உறுதியாகி இருக்கிறது.

உள்ளதும் போச்சா கோவிந்தா! அதிமுக ஆபீசுக்கு செல்ல ஓபிஎஸ்-க்கு போலீஸ் அனுமதி மறுப்பு?

English summary

While Sasikala O. Panneerselvam's party is sure to join against Edappadi Palaniswami in AIADMK, negotiations with some of Edappadi Palaniswami's supporters in Kongu region have been completed smoothly and the merger ceremony to be held soon in Kongu region will be grand, Sasikala party executives say.