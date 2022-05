எத்தனை கணக்கு போட்டாலும் எதுவும் செய்ய முடியாது.."நேரம் வந்து விட்டது" - சசிகலா சூசகம்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: அதிமுகவைக் காப்பாற்ற உகந்த நேரம் வந்துவிட்டது என்று சசிகலா கூறியுள்ளார். அனைவரையும் ஒரே குடையின் கீழ் கொண்டு வந்து தன்னிகர் இல்லா பேரியக்கமாக உருவாக்குகின்ற உயர்ந்த பணியில் ஈடுபட்டு வரும் வேளையில் பொறுமையை கடைபிடியுங்கள் கண்டிப்பாக புகழ் உங்களை வந்தடையும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.

அரசியலுக்கு வருவேன் என்று சொன்ன சசிகலா திடீரென ஒதுங்குவதாக கடந்த சட்டசபைத் தேர்தலின் போது அறிவித்தார். திடீரென ஆன்மிக பயணம் கிளம்பி கோவில் கோவிலாக வலம் வந்தார். இந்த ஆண்டு ஆன்மீக பயணம் சென்றாலும் பல ஊர்களில் அரசியல் பேசி வருகிறார்.

தஞ்சாவூர் மாவட்டம் ஒரத்தநாடு தாலுக்காவில் தனியார் திருமண மண்டபத்தில் நடைபெறும் திருமண நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட பேசிய சசிகலா இந்த திருமண விழாவிற்கு வருகை தந்த கழக தொண்டர்களுக்கும் கழகம் ஒன்றுபட வேண்டும் வென்று காட்டிட வேண்டும் என ஏங்கித் தவிக்கும் அனைத்து நல் உள்ளங்களுக்கும் நான் சொல்லிக்கொள்வது ஒன்றுதான்.

English summary

Sasikala said the time had come to save the AIADMK. She also said that fame will surely come to you as you are engaged in the lofty task of bringing everyone under one umbrella and creating selflessness.