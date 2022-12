சிந்தனையில் மாற்றம்! சமூகத்தின் ஏற்றம்! ஆவின் பால் பாக்கெட்களில் பள்ளிக் கல்வித்துறை பளிச் வாசகம்!

Chennai

சென்னை: உலக மாற்றுத்திறனாளிகள் தினமான இன்று, ஆவின் பால் பாக்கெட்களில் சிந்தனையில் மாற்றம், சமூகத்தின் ஏற்றம் என்ற பளிச் வாசகத்தை அச்சிட்டு வெளியிட்டுள்ளது பள்ளிக்கல்வித்துறை.

மேலும், மாற்றுத் திறனாளி குழந்தைகள் கல்வி கற்பதற்கு உகந்த சூழலை பள்ளிக்கல்வித்துறை உருவாக்கியிருப்பது போன்ற கார்ட்டூனும் பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆவின் பால் பாக்கெட்களில் இடம்பெற்றிருந்த வாசகமும், கார்ட்டூனும் உலக மாற்றுத்திறனாளிகள் நாள் குறித்த விழிப்புணர்வை மக்கள் மத்தியில் ஏற்படுத்தியது.

Today, the International Day of Persons with Disabilities, the Department of School Education has printed the slogan Change in Thinking, Upliftment of Society on milk packets.