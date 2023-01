தமிழகத்தில் பள்ளி, கல்லூரிகள் திறப்பு..காரைக்காலில் மட்டும் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை..காரணம் என்ன?

Chennai

oi-Halley Karthik

சென்னை: பொங்கல் பண்டிகையையொட்டி 4 நாட்கள் பள்ளி கல்லூரிகள் விடுமுறையளிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் இன்று வழக்கம்போல பள்ளிகள் திறக்கப்பட்டுள்ளன. மாணவர்கள் உற்சாகத்துடன் பள்ளிகளுக்கு திரும்பினர். கார்னிவல் பண்டிகையை முன்னிட்டு காரைக்காலில் பள்ளிகளுக்கு இன்று விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பொங்கல் பண்டிகை கடந்த 14ம் தேதி போகியுடன் தொடங்கியது. இதனையடுத்து பொங்கல், மாட்டுப்பொங்கல், காணும் பொங்கல் என வரிசையாக நான்கு நாட்கள் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்பட்டிருந்தது. இதனையடுத்து பள்ளிகள் 18ம் தேதியான இன்று செயல்பட இருந்த நிலையில், திடீரென ஒரு புரளி கிளம்பியது. 18ம் தேதியும் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை என்பதுதான் அந்த புரளி. எனவே மாணவர்கள் குஷியடைந்தனர்.

ஆனால் இந்த சந்தோஷம் நீண்ட நேரம் நீடிக்கவில்லை. பள்ளி திறப்பு குறித்து கடந்த 16ம் தேதி செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ், பள்ளிகள் வழக்கம்போல 18ம் தேதி செயல்படும் என்று அறிவித்திருந்தார். இதனால் இன்று காலை முதல் பள்ளி பேருந்துகள் இயங்க தொடங்கியுள்ளன. இந்த விடுமுறைக்கு சொந்த ஊர் சென்ற மக்கள் சென்னை நோக்கி வந்துகொண்டிருக்கையில் பெருங்களத்தூர், தாம்பரம் உள்ளிட்ட இடங்களில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டிருக்கிறது.

English summary

On the occasion of Pongal festival, schools and colleges have been closed for 4 days, but schools are starting as usual today.