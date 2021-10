இது ஆங்கிலத்திற்கு நாம் போட்ட பிச்சை.. ஸ்பீச்சு.. அட்டாக்கு. 5 வார்த்தைகளை சொல்லி அசர வைத்த சீமான்

Chennai

சென்னை : சீமான் பரப்புரையின் போது ஆங்கில மொழி பற்றி பேசினார். குறிப்பாக தமிழ் வார்த்தைகள் பல, ஆங்கிலத்தில் உள்ள பற்றி பேசினார், அப்போது அவர் கூறும் போது, பேச்சு, அண்ண இறங்கி போகும் போது ஸ்பீச்சு நல்லா இருக்கு என்பார்கள், பேச்சுக்கு முன்னாடி ஒரு sஐ போட்டு ஸ்பீச்சு ஆக்கிவிட்டான். தாக்கு என்ற வார்த்தையில் ஒரு a போட்டு அடாக்கு என்று மாற்றிவிட்டான் என்றார்.

ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல் 2021ல் போட்டியிடும் நாம் தமிழர் கட்சி வேட்பாளர்களுக்கு ஆதரவாக அக்கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் பிரச்சாரம் செய்து வருகிறார். வியாழக்கிழமை ( 07-10-2021) செய்யூர் தொகுதி, சித்தாமூர் கூட்டு சாலை சந்திப்பில் நடைபெற்ற பரப்புரைக் கூட்டத்தில் சீமான் பேசும் போது, தனித்து நிற்பது ஏன் என்பது குறித்து பேசினார்.

அப்போது அவர் பேசும் போது, சரண் அடைந்து வாழ்வதை விட சண்டையிட்டு சாவதே மேல் என்று வாழ்ந்தவர் எங்கள் தலைவர் (பிரபாகரன்). அவர் வழியில் வந்த பிள்ளைகளாகிய நாங்கள் அதேபோல் தான் இருப்போம். கூகுளை கும்பிடு போட்டு 4 சீட் வாங்க மண்டியிடுவதை விட, அனைத்து சீட்டும் என்னது என்று நினைத்து இறங்குகிறோம் என்றார்.

