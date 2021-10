உதயநிதி ஸ்டாலின்.. நீங்கள் இப்படி நடிச்சதுண்டா.. அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ கேள்வி

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: உதயநிதி ஸ்டாலின் தன் தாத்தா கருணாநிதியையோ, அப்பா ஸ்டாலினையோ காட்டி திரைப்படத்தில் நடித்தது உண்டா, திமுக கொடியை காட்டி நடித்துள்ளாரா? என அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ கேள்வி எழுப்பி உள்ளார்.

மதுரை தெப்பக்குளம் பகுதியில் உள்ள தனியார் திருமண மண்டபத்தில் அதிமுக 50வது பொன்விழா ஆண்டை சிறப்பாக கொண்டாடுவது குறித்து முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ தலைமையில் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் கட்சியின் நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்கள் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர்.

இந்த ஆலோசனைக்கூட்டத்தில் முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ பேசுகையில், எம்.ஜி.ஆர் ரசிகன் நான் அமைச்சராக இருந்தேன் என்பதில் பெருமையாக உள்ளது. என் உயிர் மூச்சு உள்ளவரை கட்சிக்காக உழைப்பேன். அதிமுக கரை கொண்ட வேஷ்டி தான் சாகும் போதும் என் உடலில் இருக்கும்.

