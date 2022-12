Exclusive எஸ்பிஜி பற்றி தெரிஞ்ச யாராவது இப்படி? "அண்ணாமலை மலிவு அரசியல்" பத்திரிகையாளர் மணி விளாசல்

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : பிரதமர் பாதுகாப்பிற்காக பயன்படுத்தப்பட்ட மெட்டல் டிடெக்டர் செயல்படாமல் இருந்ததாகவும், பிரதமர் பாதுகாப்பிலேயே தமிழக அரசு அஜாக்கிரதையாக செயல்பட்டதாகவும் தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை குற்றம்சாட்டிய நிலையில், அண்ணாமலை செய்வது மலிவான அரசியல் என 'ஒன் இந்தியா அரசியல்' யூடியூப் சேனலுக்கு அளித்துள்ள பேட்டியில் மூத்த பத்திரிகையாளர் மணி தெரிவித்துள்ளார்.

பிரதமர் மோடி கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் சென்னை வந்திருந்தபோது, மாநில காவல்துறை பாதுகாப்பில் குளறுபடி எனக் குற்றம்சாட்டி, ஆளுநரிடம் புகார் தெரிவித்திருக்கிறார் அண்ணாமலை. இது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்நிலையில், பிரதமரின் பாதுகாப்பை கவனிக்கும் எஸ்.பி.ஜி பற்றிய குறைந்தபட்ச புரிதல் உள்ள யாரும் இப்படியொரு குற்றச்சாட்டை வைக்க மாட்டார்கள் என சரமாரியாக விளாசியுள்ளார் மூத்த பத்திரிகையாளர் மணி.

English summary

Senior journalist Mani said in an interview to 'OneIndia Arasiyal' YouTube channel that doing Tamil Nadu BJP president Annamalai is cheap politics. Annamalai accused state government acted carelessly in the PM Modi security. Journalist Mani retaliates Annamalai and explains about SPG.