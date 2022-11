செந்தில்பாலாஜி இனியும் அமைச்சராக நீடிப்பது முதல்வருக்கு இழுக்கு.. “தூக்குங்க”- திரி கொளுத்தும் பாஜக!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : இனியும் செந்தில்பாலாஜி தமிழக அமைச்சராக நீடிப்பது முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு இழுக்கு என தமிழக பாஜக துணை தலைவர் நாராயணன் திருப்பதி விமர்சித்துள்ளார்.

செந்தில் பாலாஜி மீதான புகார்களை மீண்டும் புதிதாக விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்று மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசாருக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.

இந்நிலையில், செந்தில் பாலாஜியை அமைச்சரவையிலிருந்து நீக்குவாரா முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் என பாஜக கேள்வி எழுப்பியுள்ளது.

அரசின் மாண்பு, மதிப்பு நீதிமன்ற உத்தரவால் காற்றில் பறக்கக்கூடிய நிலையில், செந்தில் பாலாஜியை அமைச்சரவையிலிருந்து நீக்குவாரா முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் என நாராயணன் திருப்பதி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

English summary

Court has ordered that the fraud case against Minister Senthil Balaji should be re-investigated. The continuation of Senthil Balaji as a minister of Tamil Nadu is a drag on Chief Minister M. K. Stalin," TN BJP Vice President Narayanan Thirupathy has criticized.