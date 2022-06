தலைமைக்கு மல்லுக்கட்டும் தலைவர்கள்..அதிமுகவின் அரசியல் எதிர்காலம் எப்படி - ஜோதிடரின் கணிப்பு

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக்கழகம் இன்னும் சில மாதங்களில் பொன்விழா ஆண்டில் அடி எடுத்து வைக்கப்போகிறது. தலைமைக்கு தலைவர்கள் மல்லுக்கட்டிக்கொண்டிருப்பது தொண்டர்களை சோர்வடையச் செய்துள்ளது. கட்சி மீண்டும் பிளவுபடுமா? எம்ஜிஆர் உருவாக்கிய அதிமுக அஸ்தனமாகிறதா என்றெல்லாம் கிராமங்களில் டீக்கடை முதல் கார்ப்பரேட் கம்பெனிகளில் வேலை செய்பவர்கள் வரை பேசி தீர்க்கிறார்கள். அதிமுகவின் அரசியல் எதிர்காலம் எப்படி இருக்கிறது என்ன சொல்கிறது அதிமுகவின் ஜாதகம் என்று பார்க்கலாம்.

திமுகவில் ஏற்பட்ட பிரச்சினையால் எம்ஜிஆர் அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக்கழகத்தை 1972ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் 17ஆம் தேதி காலை 10.30 மணிக்கு சென்னையில் தொடங்கினார்.

ஜாதகப்படி கட்சிக்கு தனுசு லக்னம், மகர ராசி. இப்போது ஏழரையால் பலரும் சிக்கி சின்னாபின்னமாகி வருகின்றனர். அதிமுக என்ற அரசியல் கட்சியும் தப்பவில்லை. இன்றைய சூழ்நிலையில் அதிமுகவின் எதிர்காலம் எப்படி என்பதை பிரபல ஜோதிடர்கள் கணித்துள்ளனர்.

அதிமுக பொதுக்குழு ஜூலை 11-ல் கூடுமா? ஈபிஎஸ் பொதுச்செயலாளர் கனவு என்னவாகும்? ஓபிஎஸ் நெக்ஸ்ட் மூவ்?

English summary

