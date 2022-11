"10 செகண்ட் ரூல்!" குளிரால் தூங்க முடியாமல் கஷ்டப்படுகிறீர்களா? இதை செய்யுங்கள் போதும்.. ரொம்பவே ஈஸி

Chennai

oi-Vigneshkumar

சென்னை: பருவமழை தொடங்கி உள்ள நிலையில், முறையாகத் தூங்க முடியாமல் சிரமப்படும் மக்கள் சில விஷயங்களைச் செய்தாலே போதும் பிரச்சினையே இருக்காது.

வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கி உள்ள நிலையில், பலரும் இரவு நேரத்தில் தூங்கச் சிரமப்படுவார்கள். குளிர் வேற லெவலில் இருக்கும் என்பதால் பலருக்கும் தூக்கம் வருவதற்குள்ளேயே பாதி இரவு முடிந்துவிடும்.

அதைவிட முக்கிய பிரச்சினை, குளிர் காலத்தில் காலை நேரத்தில் நம்மால் சரியான நேரத்தில் எழ முடியாது. இதனால் அலுவலகத்திற்கு லேட்டாக செல்வது முதல் பல பிரச்சினைகளை நாம் சந்தித்து வருகிறோம்.

English summary

Thnigs to Do in Winter season to get proper sleep: Winter season might make you very difficult to sleep.