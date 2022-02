ஆறாக ஓடும் பணமழை... வேடிக்கை பார்க்கும் தேர்தல் ஆணையம், போலீஸ்... டிடிவி தினகரன் ஆவேசம்

Chennai

சென்னை: ‛‛நகர்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் பிரசாரம் முடிந்த நிலையில் பணமழை ஆறாக ஓடும் நிலையில் தேர்தல் ஆணையம், போலீஸ் துறை வேடிக்கை பார்க்கிறது'' என டிடிவி தினகரன் அதிருப்தியை வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.

தமிழகத்தில் நகர்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் பிப்ரவரி 19ல் நடைபெற உள்ளது. சென்னை, கோவை, திருநெல்வேலி உள்பட 21 மாநகராட்சிகள், 138 நகராட்சிகள், 90 பேரூராட்சிகள் என மொத்தம் 649 நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு ஒரே கட்டமாக தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இதன்மூலம் தமிழகத்தில் நகராட்சி, பேரூராட்சி, மாநகராட்சி உறுப்பினர்கள் என மொத்தம் 12838 பேர் தேர்வு செய்யப்பட உள்ளனர்.

Tamilnadu urban local body election, some parties distribute money for votes while the election commission and police does not react it, says ttv dhinakarana in his tweet.