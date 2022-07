செஸ் ஒலிம்பியாட்... ஒரு செஸ் போர்டின் விலை ரூ.30 ஆயிரம்.. போட்டிக்குபின் என்ன செய்வார்கள் தெரியுமா?

Chennai

சென்னை: செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டிக்காக பயன்படுத்தப்படும் செஸ் போர்டின் விலை ரூ.30 ஆயிரம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இவை செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டிக்கு பின் ஏலத்தில் விற்பனை செய்யப்படும் என்று தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டி செஸ் தலைநகரமான தமிழ்நாட்டில் பிரம்மாண்டமாக நடைபெற்று வருகிறது. முதல் நாளான நேற்று முதல் சுற்று போட்டிகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்றன. இதில் இந்திய அணியினர் வெற்றிபெற்றது ரசிகர்களை உற்சாகப்படுத்தியுள்ளது. செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டி சென்னையில் நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டதில் இருந்து எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்து கொண்டே இருந்தது.

Sources says the price of the chess board used for the Chess Olympiad is Rs.30 thousand. It has been reported that these will be auctioned after the Chess Olympiad.