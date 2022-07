ஜூலை 28, 29.. சென்னை வரும் பிரதமர் மோடி.. அண்ணா பல்கலை. பட்டமளிப்பு விழாவில் பங்கேற்பு?

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் 42வது பட்டமளிப்பு விழாவில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பங்கேற்க உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

சர்வதேச 44வது செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டி இந்தியாவில் முதல் முறையாக செஸ் தலைநகரமான தமிழ்நாட்டில் நடத்தப்படுகிறது. வரும் ஜூலை 28ம் முதல் ஆகஸ்டு 10 வரை செஸ் ஒலிம்பியாட் தொடர் மாமல்லபுரத்தில் உள்ள ஃபோர் பாய்ண்ட் தனியார் நட்சத்திர விடுதியில் நடைபெற உள்ளது. இதில் 187 நாடுகளை சேர்ந்த 343 அணிகள் பங்கேற்கவுள்ளனர்.

மாமல்லபுரம் செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டி.. டெல்லியில் பிரதமர் மோடியை முறைப்படி அழைத்த தமிழக அரசு

English summary

Prime Minister Narendra Modi will visit Chennai on the 28th to inaugurate the Chess Olympiad and after that he will participate in the 42nd convocation ceremony of Anna University on the 29th.