ஒரே குரல்.. பாஜகவை கழற்றி விட தயாராகும் அதிமுக சீனியர்கள்.. அவரே ஓப்பனா சொல்லிட்டாரே.. பயங்கர ஷாக்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : எடப்பாடி பழனிசாமி ஆதரவாளர்கள் பலரும் பாஜக கூட்டணியில் இருந்து விலகும் முடிவோடு பேசி வந்த நிலையில், கொங்கு மண்டலத்தைச் சேர்ந்த நிர்வாகிகள் பாஜக கூட்டணியில் உறுதியாக இருப்பதாகக் கூறப்பட்டது. இந்நிலையில், முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணியும் அதிமுக தனித்துப் போட்டியிடத் தயார் எனக் கூறியுள்ளது அதிமுக - பாஜக தொண்டர்களிடையே பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அதிமுக - பாஜக கூட்டணி தொடர்பான சந்தேகங்களும், சலசலப்புகளும் சில நாட்களாக தொடர்ந்து எழுந்து வருகின்றன. எடப்பாடி பழனிசாமி ஆதரவாளர்கள் பலரும் பாஜக பற்றிப் பேசிய கருத்துகள் கூட்டணியில் விரிசலை ஏற்படுத்தின.

பாஜகவினரும் தனித்துப் போட்டியிட தயார் எனப் பேசி வருவதால் அதிமுக - பாஜக கூட்டணி வரும் 2024 லோக்சபா தேர்தலில் தொடருமா என்ற சந்தேகம் நிலவி வருகிறது. இந்நிலையில், அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணியும் இந்த சந்தேகத்தை வலுப்படுத்துவது போல கருத்துத் தெரிவித்திருக்கிறார்.

எதுவும் தெரியாமல் பேசக்கூடாது! எடப்பாடி பழனிசாமி மீது அமைச்சர் பெரியகருப்பன் பாய்ச்சல்!

English summary

While many supporters of Edappadi Palaniswami have been talking about the decision to leave the BJP alliance, the administrators from Kongu region are said to be firm in the BJP alliance. In this case, former minister S.P. Velumani has also said that AIADMK is ready to contest alone, which has created a stir among AIADMK-BJP.