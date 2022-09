அடிமடியில் கை வைத்த ஓபிஎஸ் டீம்! அதிமுக ஆபிஸ் ஆவணங்கள் ‘இவர்’ வீட்டிலா இருந்தது? வெளியான பரபர தகவல்!

Chennai

சென்னை : அதிமுக அலுவலகத்தில் திருடப்பட்ட ஆவணங்களை பறிமுதல் செய்ததாக வரும் தகவல் தவறானது எனவும், ஆவணங்களை வழக்கறிஞர் துணையுடன் சிபிசிஐடியிடம் நாங்களே ஒப்படைத்து விட்டோம் என ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர் புகழேந்தி விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

அதிமுக ஒற்றை தலைமை விவகாரம் விஸ்வரூபம் எடுத்தநிலையில், சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள அதிமுக தலைமை அலுவலகம் அருகே கடந்த 11-ம் தேதி ஓபிஎஸ் - இபிஎஸ் தரப்பினர் இடையே பயங்கர மோதல் ஏற்பட்டது.

இதுதொடர்பாக ராயப்பேட்டை காவல் நிலையத்தில் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது. தொடர்ந்து, அதிமுக அலுவலகத்துக்கு வருவாய் துறை அதிகாரிகள் சீல் வைத்தனர். பின்னர் இந்த விவகாரம் நீதிமன்றம் வரை சென்றது தனிக் கதை.

OPS supporter pugazhenthi explained that the information about confiscation of stolen documents from the AIADMK office is wrong and we have handed over the documents to CBCID with the help of a lawyer.