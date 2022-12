வலிமையான தலைவர் மோடி..வளர்ச்சி பாதையில் செல்லும் இந்தியா..கவனமாக எதிர்கொள்வோம்..ஆர்.என்.ரவி

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: பிரதமர் மோடி போன்ற வலிமையான தலைவர் இருப்பதால் இந்தியா வளர்ச்சி பாதையில் செல்கிறது என்று ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி தெரிவித்தார். இதனை குலைப்பதற்கு மொழி, இனம், மதம், சாதி என்கிற பெயரில் தொந்தரவுகள் வரக்கூடும். அதனை நாம் கவனமுடன் எதிர்கொண்டு வளர்ச்சி பாதையில் செல்ல வேண்டும் என்றும் ஆர்.என்.ரவி கூறியுள்ளார்.

சென்னை தரமணியில் உள்ள தமிழ்நாடு டாக்டர் அம்பேத்கர் சட்டப் பல்கலைக்கழகத்தில்

12வது பட்டமளிப்பு விழா நடைபெற்றது.

இதில் சிறப்பு விருந்தினராக தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி பங்கேற்று மாணவர்களுக்கு பட்டங்களை வழங்கினார். மேலும் இந்த நிகழ்ச்சியில் மத்திய சட்டம் மற்றும் நீதித்துறை அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு, தமிழ்நாடு சட்டத்துறை அமைச்சர் ரகுபதி ஆகியோர் பங்கேற்றனர்.

கொஞ்சம் கஷ்டம் தான்.. அடுத்த 25 ஆண்டுகள் கடுமையானதாகவே இருக்கும்.! ஓப்பனாக சொன்ன ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி

English summary

Tamil Nadu Governor RN Ravi said that India is on the path of development because of a strong leader like Prime Minister Modi. Disturbances may come in the name of language, race, religion, caste to disrupt this. RN Ravi said that we should face it carefully and go on the path of development.