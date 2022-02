மாணவி தற்கொலை...குற்றம் செய்தது யாராக இருந்தாலும் கடும் நடவடிக்கை தேவை - அண்ணாமலை

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: கோவில் பூசாரி வீட்டில் தங்கியிருந்த மாணவி பூச்சி மருந்து குடித்து தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் கடும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. சமூக வலைத்தளங்களில் மாணவி மரணத்திற்கு நீதி வேண்டும் என்று ஹேஸ்டாக் பதிவிடப்பட்டு ட்ரெண்ட் செய்யப்படுகிறது. குற்றம் செய்தது யாராக இருந்தாலும் அவர்கள் மீதும் அவர்களின் சமூக விரோத கட்டமைப்பின் மீதும் எந்த தயவு தாட்சனையின்றி காவல்துறை கடுமையான நடவடிக்கையைத் துரிதமாக எடுக்க வேண்டும் என்று பாஜக மாநிலத்தலைவர் அண்ணாமலை தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

தற்கொலை செய்து கொண்ட மாணவியின் பெயர் ஹேமமாலினி. இவர் தாமரைபாக்கத்தை அடுத்த கொமக்கமேடு கிராமத்தை சேர்ந்த ராமகிருஷ்ணன் என்பவரின் மகளாவார். தனியார் கல்லூரியில் மூன்றாம் ஆண்டு பிகாம் படித்து வந்தார்.

திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஊத்துக்கோட்டை அருகே உள்ள வெள்ளாத்து கோட்டை கிராமம். இங்கு ஓடை ஓரம் அமைந்துள்ள கோவிலில் வைத்து முனுசாமி என்பவர் அருள்வாக்கு கூறிவருகிறார். இவரிடம் ஹேமமாலினியை அழைத்துச்சென்றுள்ளனர் பெற்றோர்கள். கடந்த 18 மாதங்களாக ஆவி, பேய், பிசாசு உள்ளிட்ட சேட்டையால் உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டதால் உறவினர்களால், அந்த கோவிலுக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டுள்ளார். அமாவசை மற்றும் பௌர்ணமி நாட்களில் அடிக்கடி இக்கோவிலில் அப்பெண்ணை தங்க வைத்து பூஜை செய்து வந்துள்ளனர்.

English summary

Hemamalini Suicide: (ஹேமமாலினி தற்கொலை அண்ணாமலை ட்வீட்)The incident where a student who was staying at the house of a temple priest committed suicide by drinking pesticides has caused a great stir. The hashtag 'Justice4Hemamalini' is being posted and trended on social media. BJP state president Annamalai has posted on his Twitter page that the police should take stern action against whoever committed the crime and their anti-social structure without any mercy.